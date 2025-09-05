Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорте Калининграда запустили оплату парковки по QR-коду

В аэропорту Калининграда — Храброво — появился новый способ оплаты парковки — прямо с парковочной карты по QR-коду.

Источник: Бизнес-Калининград

Теперь водителям не нужно выходить из машины, чтобы подойти к терминалу: достаточно отсканировать код и оплатить онлайн.

По словам заместителя генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавида Рзаева, нововведение должно сократить время на оплату и выезд с территории аэропортов. «Мы надеемся, что клиенты оценят удобство сервиса и планируем внедрять его в других аэропортах холдинга», — отметил он.

В Храброво также предусмотрена дополнительная опция: при оплате парковки по QR-коду время, проведённое автомобилем на зарядной станции, не учитывается в общей стоимости.