В аэропорте Калининграда запустили оплату парковки по QR-коду

По словам заместителя генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавида Рзаева, нововведение должно сократить время на оплату и выезд с территории аэропортов. «Мы надеемся, что клиенты оценят удобство сервиса и планируем внедрять его в других аэропортах холдинга», — отметил он.