В аэропорте Калининграда запустили оплату парковки по QR-коду

Теперь водителям не нужно выходить из машины, чтобы подойти к терминалу: достаточно отсканировать код и оплатить онлайн.
По словам заместителя генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавида Рзаева, нововведение должно сократить время на оплату и выезд с территории аэропортов. «Мы надеемся, что клиенты оценят удобство сервиса и планируем внедрять его в других аэропортах холдинга», — отметил он.
В Храброво также предусмотрена дополнительная опция: при оплате парковки по QR-коду время, проведённое автомобилем на зарядной станции, не учитывается в общей стоимости.