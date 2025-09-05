Гостевые дома Дона войдут в федеральный реестр до 2026 года

Регион участвует в федеральном эксперименте по учету гостевых домов, которые должны быть зарегистрированы до начала 2026 года. Также расширяется сеть аккредитованных лабораторий и сертификационных центров для поддержки промышленности и сельского хозяйства. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Росаккредитацией по развитию системы контроля качества и расширению перечня аккредитованных организаций в регионе.