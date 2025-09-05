Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостевые дома Дона войдут в федеральный реестр до 2026 года

Все донские гостевые дома до 1 января 2026 года должны быть включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Источник: Nik Lanús/CC0

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ростовская область усиливает контроль за туриндустрией, уделяя особое внимание качеству и безопасности услуг. Более 90% мест размещения уже внесли данные в единый реестр классификации. Непрошедшие регистрацию объекты смогут сделать это позднее.

Регион участвует в федеральном эксперименте по учету гостевых домов, которые должны быть зарегистрированы до начала 2026 года. Также расширяется сеть аккредитованных лабораторий и сертификационных центров для поддержки промышленности и сельского хозяйства. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Росаккредитацией по развитию системы контроля качества и расширению перечня аккредитованных организаций в регионе.