6 сентября в центре Иркутска перекроют движение

Временные неудобства для автомобилистов связаны с проведением Парада студенчества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В центре Иркутска 6 сентября перекроют движение в связи с проведением Парада студенчества. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Временные неудобства для автомобилистов продлятся с 13:00 до 16:00, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Проехать нельзя будет по переулку Сударева от стадиона «Труд» до Красного Восстания, от переулка Сударева до бульвара Гагарина и по Бульвару Гагарина до улицы Карла Маркса. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице региона с 5 по 19 сентября ограничат движение по улице Декабрьских Событий. Напротив здания на Нижней Набережной, 10 сузят дорогу.