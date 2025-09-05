6 сентября в центре Иркутска перекроют движение

В центре Иркутска 6 сентября перекроют движение в связи с проведением Парада студенчества. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Временные неудобства для автомобилистов продлятся с 13:00 до 16:00, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Проехать нельзя будет по переулку Сударева от стадиона «Труд» до Красного Восстания, от переулка Сударева до бульвара Гагарина и по Бульвару Гагарина до улицы Карла Маркса. Водителей просят заранее планировать маршрут.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице региона с 5 по 19 сентября ограничат движение по улице Декабрьских Событий. Напротив здания на Нижней Набережной, 10 сузят дорогу.