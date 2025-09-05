В Ольховатском районе Воронежской области открылась модельная библиотека

Первая в Ольховатском районе Воронежской области модельная библиотека начала работу после модернизации по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Многофункциональное пространство получило название «БУКва-Град». БУК означает «Библиотека увлекательного краеведения».
В учреждении появились новые функциональные зоны: «Информбюро», где осуществляется регистрация новых пользователей, событийная зона «Многоточие» для проведения конференций и вебинаров, зона отдыха и досуга «Портал» — небольшое уютное помещение с ноутбуками, настольными играми, а также мини-типография «Печатное слово» и другие пространства.
Фонд библиотеки пополнили 8 тыс. новых изданий. Там появились книги современных авторов, востребованная отраслевая литература, книги с укрупненным шрифтом, а также классические произведения.
В день открытия учреждения для гостей подготовили встречу с литературными героями, экскурсию, музыкальные номера, акции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.