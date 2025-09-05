В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом

Ранее прирост заболевших составлял 6%, что считается нормой, сейчас этот показатель вырос. Зафиксирован как знакомый нам «Омикрон», так и новый штамм «Стратус», характеризующийся высокой скоростью распространения. Сейчас коронавирус вошел в группу сезонных ОРВИ, считает Пономарева. Симптомы тоже знакомые: кашель, боль в горле, температура и слабость.