В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области возросло количество заболевших коронавирусом, такими данными поделилась заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
— Коронавирусная инфекция относится к разряду сезонных респираторных вирусов. И для ковида тоже характеры тенденции небольшого роста заболеваемости. Средненедельный рост порядка 6%, на последней неделе — 20%, — сообщила Анжелика Пономарева на пресс-конференции.
Ранее прирост заболевших составлял 6%, что считается нормой, сейчас этот показатель вырос. Зафиксирован как знакомый нам «Омикрон», так и новый штамм «Стратус», характеризующийся высокой скоростью распространения. Сейчас коронавирус вошел в группу сезонных ОРВИ, считает Пономарева. Симптомы тоже знакомые: кашель, боль в горле, температура и слабость.