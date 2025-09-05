Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболевших на 20% за последнюю неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области возросло количество заболевших коронавирусом, такими данными поделилась заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

— Коронавирусная инфекция относится к разряду сезонных респираторных вирусов. И для ковида тоже характеры тенденции небольшого роста заболеваемости. Средненедельный рост порядка 6%, на последней неделе — 20%, — сообщила Анжелика Пономарева на пресс-конференции.

Ранее прирост заболевших составлял 6%, что считается нормой, сейчас этот показатель вырос. Зафиксирован как знакомый нам «Омикрон», так и новый штамм «Стратус», характеризующийся высокой скоростью распространения. Сейчас коронавирус вошел в группу сезонных ОРВИ, считает Пономарева. Симптомы тоже знакомые: кашель, боль в горле, температура и слабость.