В Омске откроется центр промышленного туризма «ОмскПромТУР»

Промышленный туризм — новое и перспективное направление туризма. В рамках таких туров можно познакомиться с производственными процессами, технологиями и культурой предприятий. Такие туры интересны не только специалистам, но и обычным туристам, желающим узнать больше о промышленном потенциале региона.