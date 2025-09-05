В Омске откроется центр промышленного туризма «ОмскПромТУР»

В Омске появится новое ведомство, призванное развивать промышленный туризм и знакомить жителей региона с возможностями индустриального сектора. Об этом стало известно после рабочей встречи заместителя председателя правительства Омской области Андрея Шпиленко с Евгенией Кулагиной, заведующей кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса ОмГТУ.
Центр компетенций по промышленному туризму «ОмскПромТУР» станет ключевым элементом в продвижении региона на туристической карте России. По словам Андрея Шпиленко, основной задачей центра станет системная работа по нескольким направлениям.
«Мы планируем аккумулировать передовые методики, образовательные программы и практические кейсы, которые помогут не только развивать промышленный туризм в Омской области, но и делиться опытом с другими регионами страны», — отметил Шпиленко.
Специалисты центра будут заниматься повышением квалификации сотрудников омских предприятий, обучая их созданию промышленных туристических маршрутов и организации качественного сервиса для гостей. Кроме того, «ОмскПромТУР» возьмет на себя важную социальную миссию — профориентационную деятельность.
Центр будет знакомить молодёжь с потенциалом индустриального сектора региона, помогая школьникам и студентам определиться с выбором будущей профессии. Это особенно актуально для Омской области, где развиты такие отрасли, как машиностроение, химическая промышленность и энергетика.
Открытие центра запланировано на декабрь 2025 года. Ожидается, что проект повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Омской области, а также укрепит узнаваемость местных брендов.
Промышленный туризм — новое и перспективное направление туризма. В рамках таких туров можно познакомиться с производственными процессами, технологиями и культурой предприятий. Такие туры интересны не только специалистам, но и обычным туристам, желающим узнать больше о промышленном потенциале региона.
