В Новосибирск 7 сентября приедет «Поезд Героев»

100 талантливых детей из разных регионов России и освобожденных территорий посетят Новосибирск и другие города.
С 5 по 18 сентября пройдет третий этап проекта «Поезд Героев», в рамках которого юные спортсмены, победители международных и всероссийских конкурсов, кадеты и юнармейцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также других регионов России отправятся в путешествие по стране, пишет Сиб.фм.
Маршрут включает Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Ульяновск, Самару и Волгоград. В ходе поездки дети смогут обменяться опытом и познакомиться с культурным наследием разных регионов.
Проект поддержан Администрацией Президента РФ, Правительством и ОАО «РЖД». Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что «Поезд Героев» является одной из ключевых инициатив компании, направленных на поддержку талантливой молодежи.
В Новосибирске торжественное открытие «Поезда Героев» пройдет 7 сентября в Камерном зале филармонии «Дом Ленина».