В Новосибирск 7 сентября приедет «Поезд Героев»

С 5 по 18 сентября пройдет третий этап проекта «Поезд Героев», в рамках которого юные спортсмены, победители международных и всероссийских конкурсов, кадеты и юнармейцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также других регионов России отправятся в путешествие по стране, пишет Сиб.фм.