В Татарстане приступили к сбору желудей дуба черешчатого в рамках нацпроекта

Специалисты лесной отрасли Татарстана начали заготовку желудей дуба черешчатого в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

Источник: пресс-служба Минлесхоза РТ

«Дуб черешчатый — одна из ключевых лесообразующих пород в республике. Он отличается стойкостью к засушливым погодным условиям. В этом году мы планируем собрать не менее 9 тонн желудей, которые будут использованы для выращивания саженцев в питомниках и последующей посадки», — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

По словам замминистра, весь заготовленный семенной материал пройдет тщательную сортировку и проверку в Центре защиты леса РТ, после чего будут выданы сертификаты о его качестве.

Заготовка семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие».

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» начал реализовываться в текущем, 2025 году. Проектом установлено достижение трех целевых индикаторов. Это «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» (в процентах), «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом)» (в тысячах гектаров) и «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» (в процентах).