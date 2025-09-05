В Татарстане приступили к сбору желудей дуба черешчатого в рамках нацпроекта

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» начал реализовываться в текущем, 2025 году. Проектом установлено достижение трех целевых индикаторов. Это «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» (в процентах), «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом)» (в тысячах гектаров) и «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» (в процентах).