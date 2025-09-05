Обнаружена связь между аутоиммунными болезнями и быстрым разложением РНК

Для получения этих сведений ученые проследили за тем, как быстро разлагались молекулы матричной РНК в 16 различных культурах человеческих клеток, после чего расшифровали их структуру и проанализировали при помощи созданного ими алгоритма то, как на стабильность мРНК влияли различные вариации в структуре этих «рабочих копий» генов. В общей сложности, биологам удалось выявить более 5 тыс. мутаций в структуре мРНК, которые негативно влияли на их стабильность.