Трамваи маршрута № 2 в Нижнем Новгороде возобновят движение с 8 сентября

Трамваи будут курсировать по городскому кольцу по схеме «Черный пруд — Улица Маслякова».
Движение на маршруте пока начнут четыре вагона.
Напомним, что движение по маршруту № 2 было закрыто 16 мая.
Трамваи маршрута № 2 возобновят движение в Нижнем Новгороде 8 сентября, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Трамваи будут курсировать по городскому кольцу по схеме «Черный пруд — Улица Маслякова».
Движение на маршруте пока начнут четыре вагона.
Напомним, что движение по маршруту № 2 было закрыто 16 мая.