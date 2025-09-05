Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи маршрута № 2 в Нижнем Новгороде возобновят движение с 8 сентября

Трамваи маршрута № 2 возобновят движение в Нижнем Новгороде 8 сентября, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Источник: РИА "Новости"

Трамваи будут курсировать по городскому кольцу по схеме «Черный пруд — Улица Маслякова».

Движение на маршруте пока начнут четыре вагона.

Напомним, что движение по маршруту № 2 было закрыто 16 мая.