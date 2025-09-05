Донское предприятие с господдержкой закупило сырье для изготовления муки

Льготное финансирование на закупку пшеницы индивидуальный предприниматель Владимир Лаптев из Ростовской области получил в центре «Мой бизнес», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Господдержка предпринимателям региона оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Таганрогское предприятие «Лаптев» является одним из крупнейших производителей и поставщиков мукомольной продукции и круп в регионе. Компания входит в публичный реестр производителей товаров местных брендов Ростовской области, что позволило получить льготный заем на пополнение оборотных средств по программе «Донской бренд».
«Финансирование под низкий процент — это существенная поддержка от государства. Мы закупаем нашу, местную пшеницу. Благодаря привлеченным средствам сделали запас сырья. Из пшеницы изготавливаем манку, муку высшего, первого и второго сортов и отруби. Мы обеспечиваем полный цикл производства и фасовки муки. На предприятии работают более 60 человек», — рассказал Владимир Лаптев.
В июле 2025 года в Ростовской области обновили программы льготного финансирования малых и средних предприятий. Сегодня доступны 12 выгодных предложений, ориентированных на различные категории бизнеса. Микрозаймы предоставляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, учредителем которого выступает министерство экономического развития региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.