Донское предприятие с господдержкой закупило сырье для изготовления муки

«Финансирование под низкий процент — это существенная поддержка от государства. Мы закупаем нашу, местную пшеницу. Благодаря привлеченным средствам сделали запас сырья. Из пшеницы изготавливаем манку, муку высшего, первого и второго сортов и отруби. Мы обеспечиваем полный цикл производства и фасовки муки. На предприятии работают более 60 человек», — рассказал Владимир Лаптев.