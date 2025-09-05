В Подмосковье состоялись Всероссийские «Стальные игры»

Ежегодные юбилейные V Всероссийские соревнования по функциональному многоборью «Стальные игры» завершились в подмосковном Солнечногорске. Состязания прошли на стадионе спортивного комплекса «Металлург» и набережной озера Сенеж в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
За звание сильнейших боролись 80 спортсменов, в их числе были и участники специальной военной операции. Турнир проходил в формате кроссфита — круговых тренировок высокой интенсивности. Команды состояли из двух атлетов и соревновались в категориях: мужчины, смешанные пары и военнослужащие.
Спортсмены продемонстрировали свои возможности в различных испытаниях: подтягивании, приседаниях, поднятии штанг, велогонках, беге, ходьбе на руках, гребле, заплывах на сап-досках и других. По итогам четырех этапов солнечногорские атлеты завоевали золотые и серебряные медали в категории «Военнослужащие». Победителей наградили денежными призами и подарками от спонсоров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.