В Новосибирске открыли новую станцию метро «Спортивная»

5 сентября 2025 года в Новосибирске псостоялось торжественное открытие станции метро «Спортивная», первой новой станции подземки за последние полтора десятилетия.
Церемония открытия началась в 17:00, а уже к 18:00 станция приняла первых пассажиров. «Спортивная» расположена на метромосту между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая», что делает её удобным транспортным узлом для жителей города и посетителей ледовой арены «Сибирь», пишет АиФ-Новосибирск.
Новая станция оснащена платформенными раздвижными дверями, повышающими безопасность пассажиров, а также уникальной двухтемпературной системой климат-контроля. Благодаря ей на платформе в холодное время года поддерживается комфортная плюсовая температура, тогда как зона путей сохраняет минусовой режим.
Открытие «Спортивной» стало значимым событием для новосибирского метро, существенно улучшив транспортную доступность и удобство передвижения для жителей города.