В Новосибирске открыли новую станцию метро «Спортивная»

Церемония открытия началась в 17:00, а уже к 18:00 станция приняла первых пассажиров. «Спортивная» расположена на метромосту между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая», что делает её удобным транспортным узлом для жителей города и посетителей ледовой арены «Сибирь», пишет АиФ-Новосибирск.