В Крымске на Кубани отремонтируют культурный центр для молодежи «Русь»

«Строительные работы начались здесь в мае, сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада, устанавливают новый потолок, реконструируют гардеробную и кассу. Этот проект — важная инвестиция в будущее молодежи и культуры Крымского района! Обновленный центр откроет новые возможности не только для творчества и развития, но и для яркого и интересного досуга», — написала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина на своей странице в социальных сетях по итогам рабочей поездки в муниципалитет.