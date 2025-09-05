Ричмонд
В Крымске на Кубани отремонтируют культурный центр для молодежи «Русь»

Сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада.

Молодежный культурный центр (МКЦ) «Русь» обновляют в центре города Крымска в Краснодарском крае. Ремонт в учреждении ведется по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.

На данном этапе выполнено 44% от запланированного объема работ. В МКЦ полностью реконструируют кровлю, фасад, балкон второго этажа. Там также отремонтируют потолки, стены, полы в подвале и на этажах, заменят системы водоснабжения, отопления, вентиляции и другие коммуникации.

«Строительные работы начались здесь в мае, сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада, устанавливают новый потолок, реконструируют гардеробную и кассу. Этот проект — важная инвестиция в будущее молодежи и культуры Крымского района! Обновленный центр откроет новые возможности не только для творчества и развития, но и для яркого и интересного досуга», — написала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина на своей странице в социальных сетях по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.