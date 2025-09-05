315 кубометров мусора вывезли со стихийных свалок в Новочеркасске

В Новочеркасске 4 сентября коммунальные службы убрали мусор на 46 контейнерных площадках, расположенных на улицах Скрябина, Ботанической, Украинской, Михайловской, Энергетической и других, а также на площади Ермака и в переулке Большом. Об этом сообщили в городской администрации.
Также за один день было вывезено 315 кубометров отходов. Работы по наведению порядка продолжаются во всех микрорайонах города. Однако, как отмечают в муниципалитете, проблема носит системный характер, так как практически сразу после уборки на многих площадках вновь образуются свалки.
Подпишись на нас в Telegram!