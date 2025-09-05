В Перми пять маршрутов автобусов с улицы Бушмакина направят в объезд

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении маршрутов следования пяти автобусных маршрутов № 23, № 44, № 58, № 77 и № 78. С 6 по 8 сентября их перенаправят в объезд ул. Бушмакина.
Автобусы не будут обслуживать остановки «Ул. Бушмакина» и «Больница». Они будут следовать по ул. Генерала Черняховского. Изменение маршрутов следования ввели из-за работ на коммунальных сетях.
Пассажиры автобусов могут воспользоваться соседними остановками «Микрорайон Кислотные дачи» и «Учебный комбинат».
В Перми 5 сентября запустили маршрут № 59к «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный» к новой инфекционной больнице. Власти Перми улучшат транспортную доступность нового медучреждения города.