В дагестанском селе Аданак открылась школа на 220 мест

Новую школу, рассчитанную на 220 учеников, возвели в селе Аданак в Республике Дагестан. Строительство учреждения велось по нацпроекту «Образование», задачи которого с этого года реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы региона.
Школа носит имя уроженца села, участника СВО, посмертно награжденного орденом Мужества, Рашида Умалатова. Просторное трехэтажное здание состоит из двух блоков. Оно полностью укомплектовано мебелью и техникой, установлен лифт, кабинеты оснащены интерактивными досками и компьютерами, есть современный спортзал, столовая, музыкальные инструменты и весь необходимый спортивный инвентарь.
Отмечается, что при поддержке национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» в республике продолжают строительство 12 школ на 8080 ученических мест и 6 детских садов на 1070 мест. Кроме того, будут капитально отремонтированы 25 школ и 6 детсадов, а также общежитие сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.