В дагестанском селе Аданак открылась школа на 220 мест

Отмечается, что при поддержке национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» в республике продолжают строительство 12 школ на 8080 ученических мест и 6 детских садов на 1070 мест. Кроме того, будут капитально отремонтированы 25 школ и 6 детсадов, а также общежитие сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске.