В Красноярском крае за неделю выявлено 106 случаев заражения клещевыми инфекциями

Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщает о значительном росте заболеваемости клещевыми инфекциями.
За последнюю неделю зарегистрировано 106 новых случаев заражения, среди которых 19 детей.
По данным ведомства, лабораторно подтверждены: 8 случаев клещевого вирусного энцефалита, 5 случаев боррелиоза (болезни Лайма), 2 случая сибирского клещевого тифа.
Общее число обращений за медицинской помощью due to укусов клещей с начала сезона достигло 14 274 человек. Специалисты отмечают, что пик активности клещей продолжается, особенно в лесопарковых зонах и пригородных территориях.
В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики:
Использование защитной одежды при посещении лесов;Применение репеллентов;Проведение самоосмотров после прогулок;Немедленное обращение в медицинские учреждения при обнаружении присосавшегося клеща.
Эксперты подчеркивают, что своевременное удаление клеща и введение иммуноглобулина в течение 96 часов после укуса снижают риск развития опасных заболеваний. Вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики клещевого энцефалита.
Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора, которое проводит регулярный мониторинг активности клещей в популярных местах отдыха жителей края.