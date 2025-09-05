В Воронежской области отремонтировали Дворец культуры села Верхняя Хава

Обновленный Дворец культуры открылся в селе Верхняя Хава Воронежской области. Учреждение отремонтировали и оснастили оборудованием в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Специалисты привели в порядок фасад, интерьеры и инженерные системы. Снаружи стены утеплили, а также облицевали керамогранитом и сделали неоновую подсветку. Кроме того, было закуплено современное световое и звуковое оборудование, а также музыкальные инструменты.
В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие министр культуры Воронежской области Мария Мазур и глава Верхнехавского района Сергей Василенко. Они поздравили всех с этим событием и стартом XV межрегионального фестиваля-конкурса «Театральные встречи в Никольском». Первыми сцену обновленного Верхнехавского Дворца культуры опробовали артисты из Калачеевского народного театра, показав спектакль «Выбор».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.