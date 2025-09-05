Омские власти раскрыли социальный портрет приезжих

Что касается социальных выплат и мер поддержки для граждан, переехавших в регион, то для специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной сферы и сельского хозяйства предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, соотечественники могут получить социальную выплату для открытия собственного дела (до 300 тысяч рублей), пройти профессиональное обучение и воспользоваться мерами поддержки работодателей при адаптации на новом рабочем месте.