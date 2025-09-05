Омские власти раскрыли социальный портрет приезжих

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в Доме журналистов, подвели итоги реализации Государственной программы переселения.
По итогам 2-го квартала 2025 года Омский регион находится в числе лидеров, занимая 3-е место в России по числу прибывших соотечественников, уступив лишь Челябинской и Новосибирской областям. Только за восемь месяцев 2025 года область приняла свыше 800 новых участников программы. Большинство из них — молодые люди трудоспособного возраста, почти 90% имеют высшее или среднее профессиональное образование.
В последние два года заметна тенденция к увеличению числа семей с детьми и многодетных семей. Географически основная масса переселенцев (около 90%) прибывает из Казахстана, что объясняется территориальной близостью. Незначительная часть переезжает из других стран СНГ и дальнего зарубежья, например, из Германии.
Что касается социальных выплат и мер поддержки для граждан, переехавших в регион, то для специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной сферы и сельского хозяйства предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, соотечественники могут получить социальную выплату для открытия собственного дела (до 300 тысяч рублей), пройти профессиональное обучение и воспользоваться мерами поддержки работодателей при адаптации на новом рабочем месте.