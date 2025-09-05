В Набережных Челнах открыли отремонтированный молодежный центр «Орион»

Молодежный центр «Орион» открылся после реконструкции в Набережных Челнах Республики Татарстан, сообщили в городском исполкоме. Капитальный ремонт и строительство объектов сферы образования, создание условий для самореализации молодых людей — одни из целей нацпроекта «Молодежь и дети».
В обновленном центре обустроили зоны свободного общения, кабинеты для занятий, учебные классы, многофункциональные пространства, хореографические, тренажерный и фиджитал-залы. Помещения для работы специалистов оборудовали современной оргтехникой и мебелью. В учреждении планируется наряду с основными направлениями деятельности развивать новые проекты для молодежи.
«Мы отремонтировали молодежные центры “Шатлык”, “Нур”, “Орион”. На подходе (решение уже принято) — молодежный центр “Заман”. Следующий год — это год капитального ремонта, реновации этого молодежного центра. По линии министерства по делам молодежи средства уже зарезервированы. Более того, дополнительно федеральные средства тоже привезем, чтобы еще лучше стал молодежный центр “Заман”», — рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.
Центр технического творчества и досуга молодежи «Орион» был создан 29 лет назад на базе клуба юных техников «КАМАЗа». Сейчас учреждение ведет работу по разным направлениям: развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений и добровольчества — это 20 коллективов и 250 человек от 12 до 35 лет. Ежегодно специалисты центра проводят свыше 300 культурно-массовых мероприятий, семинаров, тренингов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.