В Набережных Челнах открыли отремонтированный молодежный центр «Орион»

«Мы отремонтировали молодежные центры “Шатлык”, “Нур”, “Орион”. На подходе (решение уже принято) — молодежный центр “Заман”. Следующий год — это год капитального ремонта, реновации этого молодежного центра. По линии министерства по делам молодежи средства уже зарезервированы. Более того, дополнительно федеральные средства тоже привезем, чтобы еще лучше стал молодежный центр “Заман”», — рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.