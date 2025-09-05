Ричмонд
Первые осенние массовые двухдневные проверки водителей пройдут в Уфе

5 и 6 сентября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Источник: Комсомольская правда

5 и 6 сентября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание дорожная полиция уделит пресечению управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящим детей с нарушением требований законодательства.

Также в дорожной полиции напомнили, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также в телеграм-чате ГАИ.

Госавтоинспекция столицы Башкирии граждан призвала быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.

