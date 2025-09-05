«Минсктранс» заявил, что скоро проезд в наземном общественном транспорте Минска можно будет оплатить банковской картой

«Поскольку эта система, ее программное обеспечение, оно позволит комбинировать, совмещать в себе различные способы оплаты: эта та же самая бесконтактная смарт-карта, то есть носитель какого-то тарифа проездного. Сюда добавятся мобильные устройства, то есть посредством мобильных приложений либо NFC-модуля, ну и, наверное, то, что ждут наши жители — это возможность оплаты проезда банковской пластиковой картой», — отметил Роман Пранович.