«Минсктранс» заявил, что скоро проезд в наземном общественном транспорте Минска можно будет оплатить банковской картой

«Минсктранс» заявил о тестировании оплаты проезда с помощью банковской карты.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ближайшее время начнут тестировать возможность оплаты проезда в наземном общественном транспорте с помощью банковских карт, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора «Минсктранса» Романа Прановича.

По его словам, новая форма оплаты вводится для удобства пассажиров.

«Поскольку эта система, ее программное обеспечение, оно позволит комбинировать, совмещать в себе различные способы оплаты: эта та же самая бесконтактная смарт-карта, то есть носитель какого-то тарифа проездного. Сюда добавятся мобильные устройства, то есть посредством мобильных приложений либо NFC-модуля, ну и, наверное, то, что ждут наши жители — это возможность оплаты проезда банковской пластиковой картой», — отметил Роман Пранович.

Напомним, что оплатить проезд банковской картой в минском метро можно уже давно.

