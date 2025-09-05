Ричмонд
В Новосибирске озвучили стоимость строительства станции метро «Спортивная» — 3,7 млрд рублей

На церемонии открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске 5 сентября озвучили стоимость строительства нового объекта.

Представитель команды заказчика строительства Алексей Николаев сообщил, что официальная стоимость станции составляет 3,7 млрд рублей, пишет Сиб.фм.

По словам Николаева, несмотря на значительные вложения, проект окупит себя в ближайшие годы и станет важным элементом развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, улучшив доступность и удобство передвижения для жителей города.