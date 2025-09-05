В столичном районе Зюзино возведут еще одну новостройку

«На месте старой пятиэтажки по программе реновации построят комфортный дом переменной этажности, состоящий из двух корпусов, соединенных одноэтажным строением и общим подземным паркингом. В каждом из корпусов предусмотрено по две секции. Специалисты комитета оформили необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к работам на площадке», — рассказал Антон Слободчиков.