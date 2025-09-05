В столичном районе Зюзино возведут еще одну новостройку

Многоквартирный дом построят на улице Каховка в районе Зюзино на юго-западе Москвы, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На месте старой пятиэтажки по программе реновации построят комфортный дом переменной этажности, состоящий из двух корпусов, соединенных одноэтажным строением и общим подземным паркингом. В каждом из корпусов предусмотрено по две секции. Специалисты комитета оформили необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к работам на площадке», — рассказал Антон Слободчиков.
Площадь квартир в новостройке составит 24,6 тысячи квадратных метров. Попасть в жилую часть зданий можно будет со стороны улицы и двора. В составе каждой входной группы запроектированы холлы с почтовыми ящиками, комната консьержа и колясочная. Всего установят 10 лифтов. Снаружи стены отделают керамическим кирпичом. Для кондиционеров на фасадах смонтируют декоративные металлические корзины.
Первые этажи корпусов займут помещения общественного назначения. Двор благоустроят: там появятся тротуары, плоскостная парковка и дорожки, детские площадки с прорезиненным покрытием и места для отдыха. Специалисты сделают наружное освещение, уложат газон, высадят деревья и кустарники.
«Комплекс оформят в теплой палитре: для отделки фасадов используют бежевый, кирпичный, темно-розовый и коричневый цвета. За счет чередования керамического кирпича разных оттенков стены будут не однотонные, а с разными паттернами, которые позволят создать индивидуальный, запоминающийся облик дома», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.