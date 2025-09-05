Памятник первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору открыли в Иркутске

В Иркутске открыли памятник первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору Георгию Барскому. Инициатива установки бюста принадлежала его внучке Анне Барской. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
Георгия Яковлевича не стало два года назад. Он почти 60 лет защищал права и интересы жителей.
— На этом месте ранее была Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которую он возглавлял 10 лет, — рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.
Бюст выполнен из бронзы. Автором памятника стал известный иркутский скульптор Евгений Ставский.
