Памятник первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору открыли в Иркутске

Георгия Барского не стало два года назад.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске открыли памятник первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору Георгию Барскому. Инициатива установки бюста принадлежала его внучке Анне Барской. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

Георгия Яковлевича не стало два года назад. Он почти 60 лет защищал права и интересы жителей.

— На этом месте ранее была Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которую он возглавлял 10 лет, — рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

Бюст выполнен из бронзы. Автором памятника стал известный иркутский скульптор Евгений Ставский.

