Петербуржцы жалуются на обнуление «Подорожников». Транспортная компания спешит успокоить

Петербуржцы сообщают о сбое в работе «Подорожника» 5 сентября. По их словам, с некоторых карт пропадают оплаченные проездные билеты на три дня.

«У меня и у других людей исчезли безлимитные билеты на трое суток», — рассказал читатель «Фонтанки».

В ГКУ «Организатор перевозок» подтвердили проблему. Там пояснили, что билеты будут восстановлены в ближайшее время.

«Заявителю будет восстановлен билет на 3 суток. Скорее всего, ночью [6 сентября] в период технологического окна», — сообщили в ведомстве.

При обнаружении подобных ошибок пассажиру достаточно позвонить на горячую линию и оставить обращение. По данным ГКУ, проверки корректности списаний проводятся регулярно, а ресурс или билеты восстанавливаются в течение 1−3 дней.