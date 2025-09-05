Петербуржцы жалуются на обнуление «Подорожников». Транспортная компания спешит успокоить

«У меня и у других людей исчезли безлимитные билеты на трое суток», — рассказал читатель «Фонтанки».
В ГКУ «Организатор перевозок» подтвердили проблему. Там пояснили, что билеты будут восстановлены в ближайшее время.
«Заявителю будет восстановлен билет на 3 суток. Скорее всего, ночью [6 сентября] в период технологического окна», — сообщили в ведомстве.
При обнаружении подобных ошибок пассажиру достаточно позвонить на горячую линию и оставить обращение. По данным ГКУ, проверки корректности списаний проводятся регулярно, а ресурс или билеты восстанавливаются в течение 1−3 дней.