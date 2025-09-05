Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мамадыше появится первый в Татарстане розарий

Предприятие будет производить до 40 тысяч роз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Мамадышском районе Татарстана в октябре-ноябре 2025 года планируется открытие первого в республике розария на площадке «Вятка». Об этом сообщил руководитель проекта Виталий Катканов. Площадь предприятия составит 1,1 гектара, а производство — до 40 тысяч роз еженедельно.

Компания была основана в 2019 году и изначально импортировала цветы из Латинской Америки, Кении, Израиля и Китая. В 2023 году фирма перешла на собственное производство из-за санкционных ограничений. В розарии будут выращиваться российские розы мировой селекции, которые поступят в магазины республики и на федеральный рынок.