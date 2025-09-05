В Мамадыше появится первый в Татарстане розарий

В Мамадышском районе Татарстана в октябре-ноябре 2025 года планируется открытие первого в республике розария на площадке «Вятка». Об этом сообщил руководитель проекта Виталий Катканов. Площадь предприятия составит 1,1 гектара, а производство — до 40 тысяч роз еженедельно.
Компания была основана в 2019 году и изначально импортировала цветы из Латинской Америки, Кении, Израиля и Китая. В 2023 году фирма перешла на собственное производство из-за санкционных ограничений. В розарии будут выращиваться российские розы мировой селекции, которые поступят в магазины республики и на федеральный рынок.