В Ростове пять центральных улиц остались без света из-за аварии

Частичное отключение электричества произошло в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 сентября, в 12:01 в центре Ростова-на-Дону произошло технологическое нарушение в электрической сети напряжением 6 кВ. Об этом сообщили в «Донэнерго».

В результате инцидента без электроснабжения осталась часть потребителей в границах улиц Большая Садовая, Чехова, а также переулков Суворова, Кировский и Греческий.

По предварительной информации, энергетики уже приступили к работам по ликвидации аварии. Ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии составляет два часа.

Также ростовчанам напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного предупреждения.

