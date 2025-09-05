В Ростове пять центральных улиц остались без света из-за аварии

В пятницу, 5 сентября, в 12:01 в центре Ростова-на-Дону произошло технологическое нарушение в электрической сети напряжением 6 кВ. Об этом сообщили в «Донэнерго».
В результате инцидента без электроснабжения осталась часть потребителей в границах улиц Большая Садовая, Чехова, а также переулков Суворова, Кировский и Греческий.
По предварительной информации, энергетики уже приступили к работам по ликвидации аварии. Ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии составляет два часа.
Также ростовчанам напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного предупреждения.
