На Ставрополье реализуют новые туристические проекты

Например, в перечень входят создание современной детской и спортивной площадки, а также благоустроенной пляжной зоны на базе отдыха в поселке Солнечнодольск. Также планируют построить всесезонный бассейн и оснастить базы отдыха в поселке Привольном. Кроме того, в левоберезовском парк-отеле обустроят детскую игровую площадку, а в Пятигорске внедрят мобильное приложение-гид по туристическим и культурным объектам.