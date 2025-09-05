На Ставрополье реализуют новые туристические проекты

Сразу несколько туристических проектов создадут в этом году в Ставропольском крае в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В их числе благоустройство и оснащение уже работающих баз отдыха, сообщили в правительстве региона.
Например, в перечень входят создание современной детской и спортивной площадки, а также благоустроенной пляжной зоны на базе отдыха в поселке Солнечнодольск. Также планируют построить всесезонный бассейн и оснастить базы отдыха в поселке Привольном. Кроме того, в левоберезовском парк-отеле обустроят детскую игровую площадку, а в Пятигорске внедрят мобильное приложение-гид по туристическим и культурным объектам.
«Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова в крае успешно реализуется национальный проект “Туризм и гостеприимство”. Предприниматели получают поддержку для развития бизнеса, что способствует росту туристического потока. Реализация новых проектов приведет к увеличению спроса на туруслуги в регионе», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.