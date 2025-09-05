Особняк Карима Масимова в Астане достался Минпросвещения

Приказом Минфина объект закреплен за РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Минпросвещения.
Почему особняк передали центру
В КУВА отметили, что решение связано с характеристиками объекта и государственными приоритетами в области социальной поддержки. Это позволит избежать дополнительных бюджетных затрат на новое строительство и быстро задействовать возвращенный актив в интересах государства и общества. Речь идет о готовом к эксплуатации жилом доме с прилегающей территорией и земельным участком.
Дом экс-главы КНБ хотели отдать на соцнужды столицы.
Изначально рассматривалась возможность передачи дома в коммунальную собственность Астаны, чтобы использовать его для социальных целей. Однако Управление образования столицы отказалось от объекта, сославшись на несоответствие санитарным нормам.
Ранее «Курсив» писал, что особняк пытались продать на аукционе за 1,8 млрд тенге, однако из-за отсутствия участников торги дважды не состоялись. В апреле объект вновь выставили на торги, но на 282 млн дешевле, — за 1,6 млрд тенге.
Карим Масимов в апреле 2023 года был приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку захвата власти и превышение должностных полномочий. В июне 2024 года Масимов просил Касым-Жомарта Токаева о помиловании, но президент ему отказал. Под амнистию к 30-летию Конституции Масимов также не подпадает.