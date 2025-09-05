Особняк Карима Масимова в Астане достался Минпросвещения

Карим Масимов в апреле 2023 года был приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку захвата власти и превышение должностных полномочий. В июне 2024 года Масимов просил Касым-Жомарта Токаева о помиловании, но президент ему отказал. Под амнистию к 30-летию Конституции Масимов также не подпадает.