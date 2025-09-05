Ричмонд
Врач назвал секрет жизни до 90 лет

Геронтолог Валерий Новоселов рассказал, как можно продлить жизнь до 90 лет. Секрет долгожительства он назвал в беседе с aif.ru.

Источник: Unsplash.com

По словам Новоселова, противостоять увяданию помогает гипокситерапия — специальная процедура, во время которой человек дышит обедненным кислородом воздухом. Врач объяснил, что организм воспринимает дыхание обедненным воздухом это как опасное состояние и в ответ увеличивает тонус сосудистой стенки и другие показатели.

«Само гипоксическое воздействие является коротким, обычно носит циклический характер, пять минут человек дышит такой смесью, пять минут он отдыхает, и так в течение часа», — уточнил геронтолог.

Другими секретами долгожительства Новоселов назвал движение, сбалансированное питание и гормонозаместительную терапию, при которой замещается дефицит половых гормонов, развивающийся из-за старения организма у мужчин и женщин.