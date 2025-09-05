Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области появилось еще 87 адресов с бесплатным Wi-Fi

Жителям Самарской области рассказали о карте точек подключения к бесплатному интернету.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области добавили 87 адресов бесплатного доступа к Wi-Fi. Карту точек подключения к публичному интернету актуализировали. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

«По состоянию на 1 сентября, список адресов общественного Wi-Fi вырос до 589. По ним жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа больше, так как по некоторым адресам есть несколько операторов одновременно», — рассказали в пресс-службе.

Всего в Самаре 372 точки от одной компании, 92 — от другой. В Тольятти 53 — от одной, по 12, 10, 9 — от других. В целом по Самарской области 78 — от одной, 21 — от второй, по одному — от других.

Напомним, из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. По всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.