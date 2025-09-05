Гости Перми смогут добраться до места старта марафона на общественном транспорте

Прибывшие в Пермь из других городов участники и зрители марафона смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться в центр от аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала.
От пермского аэропорта добраться до места старта можно на межмуниципальном маршруте № 108 «АВ г. Пермь — Аэропорт Большое Савино», сообщили в минтрансе Пермского края. Этот автобус ходит от аэропорта с 06:00 почти до полуночи. Первый рейс отправляется ровно в 06:00, последний — в 23:45. Интервал между отправлениями составляет от 10 до 20 минут. Из Перми до аэропорта автобус ходит с 05:55 до 23:00.
В городском дептрансе рассказали, что от железнодорожного вокзала «Пермь II» 6 сентября гости смогут добраться до места старта Пермского марафона на автобусах № 6 и № 81, а 7 сентября к ним добавится автобус № 49. От автовокзала 6 и 7 сентября до места старта можно будет попасть, воспользовавшись автобусами № 1, № 2, № 15, № 20, № 53 и № 72.
Напомним, Пермский марафон состоится 6 и 7 сентября. В Перми будет ограничиваться движение транспорта, изменения претерпят и маршруты автобусов и трамваев.