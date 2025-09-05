Гости Перми смогут добраться до места старта марафона на общественном транспорте

От пермского аэропорта добраться до места старта можно на межмуниципальном маршруте № 108 «АВ г. Пермь — Аэропорт Большое Савино», сообщили в минтрансе Пермского края. Этот автобус ходит от аэропорта с 06:00 почти до полуночи. Первый рейс отправляется ровно в 06:00, последний — в 23:45. Интервал между отправлениями составляет от 10 до 20 минут. Из Перми до аэропорта автобус ходит с 05:55 до 23:00.