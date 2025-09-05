В дагестанском селе Красный Восход возвели корпус школы на 400 мест

Современное трехэтажное здание оснащено всем необходимым: в нем обустроены спортивный и актовый залы, просторные кабинеты, столовая, установлены два лифта. Прежний корпус не справлялся с растущими нагрузками: там обучались более 840 детей при том, что здание было рассчитано только на 142 места.