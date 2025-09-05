В дагестанском селе Красный Восход возвели корпус школы на 400 мест

Новый корпус школы на 400 учащихся открылся в селе Красный Восход Кизлярского района Дагестана, сообщили в администрации главы региона. Строительство образовательных учреждений ведется в республике в том числе при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Современное трехэтажное здание оснащено всем необходимым: в нем обустроены спортивный и актовый залы, просторные кабинеты, столовая, установлены два лифта. Прежний корпус не справлялся с растущими нагрузками: там обучались более 840 детей при том, что здание было рассчитано только на 142 места.
После торжественной церемонии открытия нового корпуса и разрезания красной ленты для гостей провели экскурсию, в ходе которой они осмотрели классы, лаборатории, пищеблок и другие помещения. Завершилось мероприятие телемостом с участием главы Дагестана Сергея Меликова, объявившего об открытии в республике 14 новых школ и 2 детских садов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.