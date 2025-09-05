В Павловском районе Воронежской области открылась модельная библиотека

Библиотечное пространство полностью преобразилось, стало многофункциональным, удобным, доступным и интересным для жителей города. Там появились новые функциональные зоны для чтения, проведения литературно-музыкальных гостиных, творческих вечеров и мастер-классов. Также там есть выставочные пространства и места для фото- и видеосъемок. Все помещения оснащены многофункциональной мебелью и современным мультимедийным оборудованием.