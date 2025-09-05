В Павловском районе Воронежской области открылась модельная библиотека

Первая в Павловском районе Воронежской области библиотека нового поколения начала работу после модернизации по нацпроекту «Семья». Открытие учреждения состоялось 4 сентября, сообщили в региональном министерстве культуры.
Библиотечное пространство полностью преобразилось, стало многофункциональным, удобным, доступным и интересным для жителей города. Там появились новые функциональные зоны для чтения, проведения литературно-музыкальных гостиных, творческих вечеров и мастер-классов. Также там есть выставочные пространства и места для фото- и видеосъемок. Все помещения оснащены многофункциональной мебелью и современным мультимедийным оборудованием.
Благодаря модернизации книжный фонд пополнился более чем на 5 тыс. экземпляров новых книг. Появилась возможность предоставления доступа к Национальной электронной библиотеке. Для развития доступной среды в здании создано универсальное рабочее место для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Приобретено более 600 экземпляров изданий с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.