В Челябинской области появился на свет мальчик весом почти 5 килограммов

Сотрудники роддома называют Салтанат настоящей женщиной-героиней: она работает фельдшером здравпункта на комбинате, занимается хозяйством в своем доме, супруги проживают в селе Аблязово Агаповского района. А самое главное — многодетная мама прекрасно выносила беременность, сына-богатыря Салтанат родила сама и в положенный срок.