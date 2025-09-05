Ричмонд
В Челябинской области появился на свет мальчик весом почти 5 килограммов

В Челябинской области появился на свет мальчик весом почти 5 килограммов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Все произошло в Магнитогорске, в акушерском стационаре ЦОМиД.

«В семье Жаслана и Салтанат Баймухаметовых родился четвертый ребенок, сын с весом 4 килограмма 980 граммов. Малыша назвали Амирлан», — сообщает медучреждение.

Сотрудники роддома называют Салтанат настоящей женщиной-героиней: она работает фельдшером здравпункта на комбинате, занимается хозяйством в своем доме, супруги проживают в селе Аблязово Агаповского района. А самое главное — многодетная мама прекрасно выносила беременность, сына-богатыря Салтанат родила сама и в положенный срок.

«В акушерской практике крупные малыши с весом 5 килограммов чаще рождаются путем выполнения операции, а наш богатырь родился сам», — отмечает заведующая акушерским стационаром ЦОМиДа Магнитогорска Ольга Максимова.

Амирлан стал самым крупным новорожденным малышом, который появился на свет через естественные родовые пути в акушерском стационаре ЦОМиД в 2025 году.