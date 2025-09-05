Казахстанцы массово жалуются на замедление интернета и мессенджеров

«А что, у нас начались блокировки интернета? Деньги уже надо снимать с депозита? Кто в курсе? Алматинцы, вы там поактивней не слышали ничего?», «Что-то все жалуются, на интернет сегодня, внизу на “первом” Алматы нет интернета. У нас на аль-Фараби тоже выключили, но быстро включили… Никто не может дозвониться в “Казтелеком”. Что случилось?», «Вчера какое-то время не работал мобильный интернет и связь у Activ. Сегодня начались проблемы с YouTube. Как будто что-то испытывают. Ни с телефона, ни с проводного интернета YouTube не работает… И ноль информации от провайдера», это лишь часть постов, которые оставляют казахстанцы в социальных сетях.
Отметим, что ранее абоненты Kcell и Activ столкнулись с масштабным сбоем, когда связь и мобильный интернет были полностью недоступны некоторое время. Операторы подтвердили технические проблемы и пообещали их устранение.
В числе прочего в эти дни пользователи жалуются на отсутствие уведомлений о сбое и выражают недовольство качеством обслуживания, несмотря на своевременное списание оплаты.
Казахстанцы в соцсетях пишут, что из-за перебоев пострадала работа, включая невозможность вести рабочие чаты и работать с банковскими приложениями.
Факт замедления интернета и работы мессенджеров, а также сервиса YouTube подтверждает и редакция КазТАГ, сотрудники которой лично столкнулись с указанными проблемами.
Редакция обратилась в пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за комментариями, и там попросили уточнить, на что именно жалуются казахстанцы. КазТАГ переслал в МЦРИАП примеры постов пользователей и ожидает ответа от профильного ведомства.