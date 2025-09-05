В школах Дона приступили к работе победители программы «Земский учитель»

Единовременная выплата по программе «Земский учитель» положена победителям конкурсного отбора — учителям, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тыс. человек. Там педагоги должны отработать пять лет. За время реализации инициативы на Дону ею уже воспользовались более 140 педагогов.