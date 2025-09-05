В школах Дона приступили к работе победители программы «Земский учитель»

Девять педагогов — победителей программы «Земский учитель — 2025», которая является частью нацпроекта «Молодежь и дети», начали преподавать с 1 сентября в сельских школах Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Учителя приступили к работе в образовательных учреждениях Аксайского, Дубовского, Зерноградского, Куйбышевского, Орловского, Сальского, Семикаракорского и Цимлянского районов. Они преподают физику, русский язык и литературу, физическую культуру, химию, биологию, английский язык, основы безопасности и защиты Родины, информатику.
«В этом году к нам переехали трое учителей из Кировской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Шесть учителей — местные, из Ростова-на-Дону, Дубовского, Константиновского, Цимлянского районов», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Уточняется, что каждый из участников программы получил по 2 млн рублей подъемных — из федерального и регионального бюджетов. Дополнительная региональная мера поддержки в размере 1 млн рублей установлена в 2025 году решением главы региона Юрия Слюсаря.
Единовременная выплата по программе «Земский учитель» положена победителям конкурсного отбора — учителям, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тыс. человек. Там педагоги должны отработать пять лет. За время реализации инициативы на Дону ею уже воспользовались более 140 педагогов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.