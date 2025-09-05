Туристы в Иркутской области стали меньше пользоваться услугами турагентств

В Иркутскую области стали приезжать туристы, которые самостоятельно планируют свое путешествие. Они не пользуются услугами турагентств. Всего за лето в регионе отдохнули 880 тысяч туристов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства, для автопутешественников разработали пять маршрутов.