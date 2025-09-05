Туристы в Иркутской области стали меньше пользоваться услугами турагентств

В Иркутскую области стали приезжать туристы, которые самостоятельно планируют свое путешествие. Они не пользуются услугами турагентств. Всего за лето в регионе отдохнули 880 тысяч туристов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства, для автопутешественников разработали пять маршрутов.
— Осенний туристический сезон будет не менее насыщенным, ведь в регионе пройдет множество мероприятий, интересных гостям города и самим жителям. Среди таких: фестиваль «День омуля», «Унгинская баранина — энергия степей», «Дары тайги», — уточнили специалисты туристического бизнеса.
Чтобы легально продолжать свою работу, все гостиницы, базы отдыха и отели обязаны были пройти процедуру самооценки до 1 сентября. 76% объектов успешно завершили самооценку, а работа с оставшимися продолжается.