Создана технология бесперебойной видеопередачи при плохом интернете

Как пояснили в университете, работа комплекса машинного зрения строится на том, что камера записывает видео и «сжимает» его для передачи данных. Эта информация отправляется по сети небольшими частями (пакетами) на сервер или устройство просмотра, где происходит распаковка и превращение обратно в видео. Если интернет плохой, пакеты теряются или задерживаются, а видео зависает, пропускает кадры или превращается в размытое пиксельное изображение. Часто это происходит в удаленных и труднодоступных регионах со слабым покрытием сотовой связью и при использовании беспроводных сетей, где сигнал нестабилен из-за помех, расстояния или перегрузок сети. Также такое бывает, если объект с машинным зрением находится в движении, например, при передаче видео с квадрокоптеров или камер на транспорте. Серьезные проблемы возникают, например, когда системы, анализирующие видео с уличных камер, которые применяются в раскрытии преступлений или отслеживании ДТП, при сбое могут не «узнать» лица преступников в толпе или номер угнанной машины. Аналогично в палатах интенсивной терапии при возникновении помех на видеозаписи можно упустить момент, когда пациенту стало плохо.