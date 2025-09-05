В Нижнем Тагиле после ремонта открылся детский сад-ясли

Обновленный детский сад «Солнышко» в Нижнем Тагиле Свердловской области ввели в эксплуатацию при поддержке нацпроекта «Семья». Ремонт в дошкольном учреждении продолжался три года, сообщили в городской администрации.
В распоряжении воспитателей и детей оснащенный актовый зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет, благоустроенная территория для занятий и прогулок на свежем воздухе. В яслях сформировано пять детских групп, три из которых предназначены для раннего среднего возраста от года до трех лет и две для дошколят.
«Детский сад оснащен новейшими играми, игрушками и пособиями для детей, включая сенсорные доски, интерактивные полы и стены. Для ранней профориентации дошкольников закуплены специальные игровые модули, которые позволят малышам познакомиться с различными профессиями», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается программа по ремонту детских садов и школ. В этом году муниципалитет заложил строительство еще двух дошкольных образовательных учреждений на 170 и 270 мест с ясельными группами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.