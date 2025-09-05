В Нижнем Тагиле после ремонта открылся детский сад-ясли

В распоряжении воспитателей и детей оснащенный актовый зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет, благоустроенная территория для занятий и прогулок на свежем воздухе. В яслях сформировано пять детских групп, три из которых предназначены для раннего среднего возраста от года до трех лет и две для дошколят.