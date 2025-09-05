На севере Прикамья ихтиологи обнаружили сибирского тайменя

Ученые биологического факультета Пермского госуниверситета провели исследование экосистемы рек Вишеры и Березовой на севере Прикамья. Ихтиологи сделали несколько важных открытий.
При обследовании участок реки Березовая они пришли к выводу о существенном снижении популяции хариуса. Хорошим событием стало обнаружение нескольких особей сибирского тайменя. Годом ранее при обследовании соседней Вишеры годом ранее отметили только одну особь одной из наиболее ценных рыб России.
Таймень является крупнейшим пресноводным представителем семейства лососевых. Он может достигать длину более двух метров и вес более 50 кг. Такие образцы можно встретить до сих пор на территории заповедника «Вишерский».
Европейские популяции тайменя, к которым относятся и рыбы бассейна Камы, в отличие от сибирских, чрезвычайно малочисленны и занесены в Красную книгу России.
«В предыдущие годы обследовались реки, подверженные загрязнению различной природы — это Кизел и Вильва. В них поступают шахтные воды. Сведения, полученные в ходе экспедиции 2025 года, показали распределение различных видов и дали представление об их численности, в том числе о наличии особо охраняемых видов рыб», — отметил организатор экспедиции, доцент ПГНИУ Павел Михеев.
Ихтиологи Пермского госуниверситета предлагают восстанавливать запасы ценных пород рыб в северных реках региона.