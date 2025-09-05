Два аксайских автобусных маршрута работали с нарушениями

На маршруте № 226 «п. Российский — г. Ростов-на-Дону» вместо положенного количества единиц транспорта работало только 6 автобусов, а на маршруте № 126 «г. Аксай — г. Ростов-на-Дону» — всего один. Перевозчик ООО «Кварта-1» систематически нарушал график движения автобусов, что создавало неудобства для пассажиров.