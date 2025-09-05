Ричмонд
Два аксайских автобусных маршрута работали с нарушениями

Проверка межмуниципальных маршрутов № 126 и № 226, проведенная по поручению министерства транспорта, выявила серьезные нарушения в работе перевозчика.

Источник: Городской репортер

Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

На маршруте № 226 «п. Российский — г. Ростов-на-Дону» вместо положенного количества единиц транспорта работало только 6 автобусов, а на маршруте № 126 «г. Аксай — г. Ростов-на-Дону» — всего один. Перевозчик ООО «Кварта-1» систематически нарушал график движения автобусов, что создавало неудобства для пассажиров.

По результатам контрольных мероприятий в адрес компании направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения условий выданных свидетельств. Министерство транспорта потребовало от перевозчика обеспечить строгое соответствие движения автобусов утвержденному расписанию и выполнять все условия осуществления регулярных перевозок.