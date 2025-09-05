В Пермском крае закончился второй этап Кубка России по лыжному двоеборью

В Чайковском на трамплинном комплексе «Снежинка» завершился второй этап Кубка России по лыжному двоеборью. Соревнования включали прыжковую часть на трамплине К-95 и лыжные гонки, которые окончательно определили распределение мест.
Среди женщин (К-95 + гонка 5 км) победительницей стала Анна Василькова (Санкт-Петербург), подтвердив своё лидерство после прыжковой части и вновь продемонстрировав стабильность. Напомним, Василькова является действующей чемпионкой России и победительницей турнира «Горный Орёл».
Второе место заняла Екатерина Монастыршина (Москва), сумевшая удержать эту позицию за счёт сильного прохождения гонки. Третьей стала Ярослава Латыпова (Москва). Четвёртое место заняла Виктория Анисимова (Санкт-Петербург).
У мужчин (К-95 + гонка 10 км) победу одержал Егор Герчу (Москва), оформивший дубль — победы на первом и втором этапах Кубка России.
Серебряным призёром стал Дмитрий Чаплыгин (Москва). Бронзовую награду завоевал Дмитрий Кипин (Свердловская область), сумевший подняться с девятой позиции после прыжковой части. Четвёртое место занял Степан Самойлов (Свердловская область), совершивший рывок с 12-й позиции. Пятёрку сильнейших замкнул Данил Буланов (Свердловская область).
Итоги второго этапа ещё раз подтвердили специфику лыжного двоеборья: даже после успешного выступления на трамплине итоговый расклад может кардинально измениться в гонке.