Песков: Telegram и Whatsapp должны остаться в России

С середины августа в России частично ограничены звонки в Telegram и Whatsapp. Мера принята для борьбы с мошенничеством. Роскомнадзор назвал данные мессенджеры ресурсами, где наиболее широко распространено телефонное мошенничество и чаще всего обманывают россиян.