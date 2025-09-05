Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Telegram и Whatsapp должны остаться в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мессенджерам Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) следует остаться в стране. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

У российского мессенджера Max, отметил Песков, должна быть конкуренция в виде альтернативных платформ. Иначе Max не будет развиваться, убежден представитель президента. От этого, по его словам, будет зависеть популярность сервиса среди россиян.

С середины августа в России частично ограничены звонки в Telegram и Whatsapp. Мера принята для борьбы с мошенничеством. Роскомнадзор назвал данные мессенджеры ресурсами, где наиболее широко распространено телефонное мошенничество и чаще всего обманывают россиян.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше