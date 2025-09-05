Песков: Telegram и Whatsapp должны остаться в России

У российского мессенджера Max, отметил Песков, должна быть конкуренция в виде альтернативных платформ. Иначе Max не будет развиваться, убежден представитель президента. От этого, по его словам, будет зависеть популярность сервиса среди россиян.
С середины августа в России частично ограничены звонки в Telegram и Whatsapp. Мера принята для борьбы с мошенничеством. Роскомнадзор назвал данные мессенджеры ресурсами, где наиболее широко распространено телефонное мошенничество и чаще всего обманывают россиян.