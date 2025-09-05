Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 6 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 6 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 6 сентября 2025 коснется Октябрьского, Ленинского, Свердловского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телерграм-канала «Свет38», специалисты проведут разные виды плановых работ на электрических сетях, чтобы в дальнейшем предотвратить аварийные ситуации.

Отключение света в Иркутске 6 сентября 2025.

В Ленинском районе на улицах Красный Путь, Ленинградской и Просвещения света не будет с 21:00 до 23:56. По другим адресам электричество отключат на два часа ночью.

В Свердловском районе жителям придется провести без электричества весь день. В Октябрьском и Правобережном районах отключать свет будут в разные временные промежутки.

С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 6 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.

Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38».