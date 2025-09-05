Ричмонд
На открытии станции метро «Спортивная» в Новосибирске образовалась давка

В день открытия долгожданной станции метро «Спортивная» скопившиеся жители вызвали настоящую давку, однако обошлось без пострадавших.

В Новосибирске 5 сентября состоялось торжественное открытие станции метро «Спортивная». Поток желающих прокатиться и осмотреть новую станцию оказался настолько большим, что на платформе быстро образовалась теснота.

Началась настоящая давка, однако благодаря оперативным действиям персонала и мер безопасности обошлось без пострадавших. Ситуация лишь подчеркнула высокий интерес жителей города к новой станции и востребованность маршрута.

Напомним, строительство станции «Спортивная» обошлось в 3,7 миллиарда рублей и это пополнение стало первым за полтора десятилетия в сети новосибирского метро.