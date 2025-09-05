Ричмонд
В Беларуси запретили два ученических ранца. Что не так?

В Беларуси под запрет попали два ученических ранца. О причинах рассказали в Госстандарте.

Источник: Freepik

Запрет коснулся ранцев ученических торговой марки «ZHIHUST»: один — артикул 6626#, для детей старше 6 лет, второй — артикул 6#, для детей старше 6 лет. В обоих случаях были нарушены требования по показателю безопасности «линейные размеры изделий для учащихся начальных классов».

У первого ранца длина (высота) составила фактически 400 мм, когда нормой является (300+30; 360+30) мм. Также высота передней стенки фактически равнялась 298 мм при норме (220+30; 260+30) мм, а ширина составляла 172 мм, тогда как норма — (60+30; 100+30) мм.

Во втором ранце высота передней стенки равнялась 365 мм, ширина — 147 мм.