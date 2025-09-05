В Беларуси запретили два ученических ранца. Что не так?

Запрет коснулся ранцев ученических торговой марки «ZHIHUST»: один — артикул 6626#, для детей старше 6 лет, второй — артикул 6#, для детей старше 6 лет. В обоих случаях были нарушены требования по показателю безопасности «линейные размеры изделий для учащихся начальных классов».