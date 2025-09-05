Водитель «Москвича» попал в больницу после столкновения с иномаркой

Сегодня днем, 5 сентября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, напротив дома № 11 на улице Академика Королева водитель «Москвича» при повороте столкнулся со встречным Mitsubishi Lancer.
В результате инцидента водитель отечественного автомобиля получил травмы. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
