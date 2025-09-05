Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Москвича» попал в больницу после столкновения с иномаркой

В Уфе в ДТП с Mitsubishi Lancer пострадал водитель «Москвича».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 5 сентября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, напротив дома № 11 на улице Академика Королева водитель «Москвича» при повороте столкнулся со встречным Mitsubishi Lancer.

В результате инцидента водитель отечественного автомобиля получил травмы. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.